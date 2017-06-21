Депутатский мандат Сафина достался депутату из Чувашии

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Москва, 21 июня. Депутатский мандат, ставший вакантным после того, как Марат Сафин сложил с себя парламентские полномочия, передан следующему по федеральному списку партии «Единая Россия» — Николаю Малову. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании центрального избирательного комитета РФ.

«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», Малову Николаю Владимировичу», — говорится в документе.

Малову 52 года. Последние 14 лет он является депутатом Госсовета Чувашии.