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Политика
Депутатский мандат Сафина достался депутату из Чувашии
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Депутатский мандат Сафина достался депутату из Чувашии

13:17  21 Июня 2017
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Депутатский мандат Сафина достался депутату из Чувашии

Москва, 21 июня. Депутатский мандат, ставший вакантным после того, как Марат Сафин сложил с себя парламентские полномочия, передан следующему по федеральному списку партии «Единая Россия» — Николаю Малову. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании центрального избирательного комитета РФ.

Депутатский мандат Сафина достался депутату из Чувашии

«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия», Малову Николаю Владимировичу», — говорится в документе.

 Малову 52 года. Последние 14 лет он является депутатом Госсовета Чувашии.

#сафин #малов
Алексей Громов
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