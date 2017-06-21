Москвич облил китяком бомжа, чтобы тот не ночевал в подъезде

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Москва, 21 июня. В Москве госпитализировали мужчину без определенного места жительства. Предположительно, его облил кипятком жилец дома, где потерпевший спал.

Сообщение о госпитализации мужчины поступило в полицию из 13 ГКБ. 39-летний пострадавший направлен в реанимацию с ожогами второй-третей степени. Он пояснил, что обычно ночует на площади трех вокзалов, но в этот раз выпил и решил поспать в подъезде дома, адрес которого не помнит. Один из жильцов облил бомжа кипятком из ведра. По данному факту теперь проводится доследственная проверка.