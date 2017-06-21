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Общество
Три российских вуза вошли в топ-200 лучших университетов Европы
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Три российских вуза вошли в топ-200 лучших университетов Европы

11:49  21 Июня 2017  /обновлено: 12:13  21 Июня 2017
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Три российских вуза вошли в топ-200 лучших университетов Европы

Москва, 21 июня. Три российских вуза включены в список 200 лучших университетов Европы по версии издания Times Higher Education, которое является приложением британской газеты The Times. Речь идет о Московском государственном университете, Московском физико-техническом институте и университете ИТМО.

«Рейтинг наглядно позволяет увидеть конкурентную картину в границах именно европейского образовательного пространства», — заявил директор Центра рейтинговых исследований ИТМО Илья Куфтырев.

Отметим, что всего рейтинг насчитывает 400 лучших вузов, куда попали 24 российских образовательных учреждения. При этом МГУ, ИТМО и МФТИ удалось занять место в первых двух сотнях наименований.  

Геннадий Плющев
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