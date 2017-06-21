Как солдаты ВСУ (покойники) топором и молотком доводят свои мины до готовности

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Мариуполь, 21 июня. В распоряжение редакции Федерального агентства новостей (ФАН) попало видео, записанное украинскими военнослужащими 701 батальона морской пехоты ВСУ в южной части Донбасса, на передовой в районе Мариуполя.

На видео запечатлено, как солдаты при помощи двух топоров, газового ключа, фрезы и тисков модифицируют минометные мины.

«Это у нас мина. 82-я. Сейчас мы будем делать ей больно. Вот так в нашей армии делаются боеприпасы. Главное – все это делать тактическим топором. Простым топором нельзя. Топор должен быть тактический, обязательно. Если таким топором делать, то у мины будет плюс 10 к дальности. И пять в карму», - обсуждают военнослужащие ситуацию в кадре, причем на русском языке.

«А вот так вот мы им делаем резьбу. Для того, чтобы стрельнуть из шайтан-трубы. Популярное видео. Выложишь на Ютьюб, будет тысяча просмотров. Нет, будет миллион просмотров. Миллион тысяч просмотров. Кручу-верчу, резьбу нарезать хочу. На Ютьюбе – чтобы противник ни о чем не догадался. Ну да, у них же нет Ютьюба», - шутят украинские морпехи, по-прежнему не используя мову.

В итоге получается заряд, способный к выстрелу из гранатомета, но снабженный усиленным боеприпасом. Морпехи радостно восклицают в финале ролика:

«Как с завода получилось. Остается только стрельнуть. Вот так у нас делают обрезание. Да нормально все, хорош! Выключай, крутим дальше. Первый этап пройден».

Заметим, все участники данной операции погибли в ходе отступления с незаконно занятых ранее позиций под Коминтерново и Саханкой. 701-й батальон был брошен в т.н. «серую зону», которая согласно Минским соглашениям, должна была быть демилитаризованной. Но ВСУ нарушили договор, заняли там позиции, а затем, будучи брошенными командованием, отступили после удачной контратаки армии ДНР. Отступить смогли не все – более двух десятков военнослужащих тогда погибли. В телефоне одного из погибших и были обнаружены данные видеролики, а также общая фотография подразделения, которое занималось модификацией мин. Все военнослужащие на этом фото ниже – покойники.



ФАН взял комментарий у одного из специалистов армии ДНР. Он объяснил, что происходит на данном видео:

«В первой части видео военнослужащие снабжают мину дополнительным взрывателем для большего поражающего эффекта бронированных машин (танков, БПП, БМД и т.д.). Далее они нарезают резьбу в торце стабилизатора мины и устанавливают переходник для соединения с реактивным выстрелом к противотанковому гранатомёту. В финале демонстрируется модификация выстрелов к СПГ (станковый противотанковый гранатомёт) с целью усиления последних минами к 82-мм миномёту для нанесения большего поражения бронированным машинам и живой силе противника».

По словам нашего источника, таким образом получено убедительное видеосвидетельство, что ВСУ обходят Минские запреты и ограничения, модифицируя боеприпасы, чтобы стрелять запрещёнными видами вооружений из противотанковых гранатомётов.

Заметим, что проблемы со снабжением и вооружением ВСУ обнародовались и ранее. Так, Вадим Сухаревский, комбат 701 батальона МП ВСУ, недавно сделал публичное обращение к народу Украины в своем блоге.

«Десять бесконечных месяцев в полях. Занятые высоты. Раскопаны укрепрайоны, охватившие посадки под Коминтерново и Саханкою, и все это благодаря мужеству и упорству моих бойцов. Нам было тяжело, очень тяжело, но все равно 701-й батальон шел вперед, буквально выгрызал позиции. Копался. Укреплялся. Сейчас морпехи зашли на отдых в Мариуполь. Батальон спешно восстанавливает силы и обеспечение. Ремонт техники, автомобилей, оружия, обучения, все то, до чего никак не доходили руки в череде постоянных затяжных боев. Конечно же, и отдых.После всего, через что ребятам пришлось пройти, он будет просто бесценным. Понимая то, что наша нынешняя власть не способна нас обеспечить всем самым не обходимым снаряжением мы должны активизировать проект «Защитники Мариуполя», поэтому просим вас оказать нам помощь. За ваши пожертвования мы купим ребятам необходимое снаряжение и амуницию, пополним их запасы, поможем достойно подготовиться. Осенью, усиленным составом, мы вновь станем на защиту важного стратегического направления», - просит командир батальона.

Ранее заместитель командующего Вооруженными силами ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что командование ВСУ продавало позиции на данном направлении.

«В частности, в зоне ответственности 36-й обр МП, 92-й и 72-й бригад нам удалось убедить ряд украинских командиров оставить свои позиции, удержание которых было не оправдано жертвами и прихотью больших начальников в ВСУ», — сказал полковник Эдуард Басурин.

Он также отметил, что в некоторых случаях командиры подразделений ВСУ передают свои позиции за денежное вознаграждение. При этом суммы не превышают 10-20 окладов командира взвода украинской армии.