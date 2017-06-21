Путин одобрил особые условия для завода Mercedes в Подмосковье — Воробьев

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Москва, 21 июня. Будущий завод Mercedes за два года сделает Солнечногорский район одной из самых важных точек экономического роста Подмосковья.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который ранее выступил на церемонии закладки первого камня в строительство предприятия Mercedes, на создание завода его воодушевил глава российского государства Владимир Путин, сообщает телеканал 360.

Воробьев рассказал, что получил письмо от концерна Mercedes с предложением о создании завода и тогда моментально обратился за помощью к лидеру РФ. Путин одобрил перспективный проект.

Губернатор также отметил, что глава России порекомендовал предоставить компании Mercedes особые условия.