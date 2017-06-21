Российский «Союз» может стать космическим такси

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Космический корабль «Союз» может стать туристическим шаттлом, такое мнение высказал глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

Серия «Союз» имеет потенциал для того, чтобы стать космическим такси для туристов, желающих попасть на орбиту. Данный план предусмотрен на период, когда в эксплуатацию поступят корабли «Федерация», заявил глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев. «Поскольку есть рынок космического туризма и есть доверие к этому кораблю, это такие важные составляющие, которые надо использовать», — прокомментировал он.

Для «Союза» также возможен вариант с миссией по облету Луны. В любом случае, перспективы использования российского корабля несколько — американские астронавты по-прежнему добираются до МКС на «Союзах». РКК «Энергия» ведет переговоры с США на заключение контрактов после 2020 года на доставку космонавтов на международную космическую станцию на борту «Союза».