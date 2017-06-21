Рано еще: почему Хокинг ошибся в сроках переселения людей с Земли

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В ближайшие 30 лет человечество должно заняться вопросом переселения с Земли, заявил знаменитый британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг на Международном фестивале науки и искусств Starmus. Однако профессор немного ошибся в своих расчетах, уверен действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Стивен Хокинг убежден, что 30 лет будет достаточно для того, чтобы создать жилую базу для космонавтов на Луне, и еще около 50 лет — для закрепления на Марсе. Именно на эти космические объекты профессор математики предлагает отправить образцы растений, животных и грибов.

«Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», — говорит Хокинг.

Ученый полагает, что массовая миграция землян на другие космические тела Солнечной системы позволит избежать серьезных проблем с перенаселением материнской планеты и глобальным потеплением.

«Те сроки, которые знаменитый астрофизик называет, не реальны для воплощения в настоящее время. Чтобы создать базу на Луне, необходимо бросить на это огромные материальные ресурсы. И я даже не говорю о Марсе. Пока переселение не под силу ни одной стране мира, только кооперации всего человечества в целом. Нам уже давно необходимо сотрудничество по всем вопросам, но ожидать, что это произойдет в ближайшее время, учитывая нынешнюю международную обстановку, не приходится. Так что пока это все только фантастика», — утверждает в свою очередь российский академик.

По словам британца, в будущем Землю обязательно ожидает страшная катастрофа, причиной которой может стать падения астероида, перенаселение или глобальное потепление. В то же время освоение дальних рубежей космоса Хокинг сравнивает с открытием Америки Христофором Колумбом.

«Я считаю, что все-таки Хокинг выдвинул очень пессимистичное предположение, хотя он уже не первый раз об этом говорит, не первый раз призывает начать переселение человечества на другие планеты. Но я более оптимистично смотрю на вещи и думаю, что в обозримом будущем нас вряд ли ожидает какие-либо катаклизмы, которые требовали бы таких радикальных мер. А то, что в отдаленном будущем землянам нужно будет подумать о создании «запасного аэродрома» — это, конечно, факт. Мы помним, что через несколько миллионов лет Солнце перейдет в фазу красного гиганта, и Земля будет уже не такой, как сейчас. Так что, конечно, когда-нибудь человечество будет вынуждено покинуть нашу родную планету, ему предстоит искать для себя другой мир», — продолжает Железняков.

Этот мир, по мнению Хокинга, может быть создан уже сейчас, даже при нынешнем развитии технологий. Пример — обитаемый купол, который некоторые инженеры NASA предлагают раскрыть на поверхности Луны. Более того, при высоком уровне космической радиации может подойти и подземная станция.

«Вы знаете, если не купол и не подземное строение, но создать что-то для защиты космонавтов современные технологии в принципе позволяют. Этот вопрос возник не сегодня, его уже обсуждают почти полвека. Но самое главное заключается в том, что создание земных баз на других космических телах стоит колоссальных денег — это факт. Загвоздка только в этом», — заключает российский ученый.

К слову, британский ученый — не единственный кто призывает человечество к миграции. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отправить человека на Луну к 2020 году. Соответствующие проекты уже находятся в разработке. О своих планах построить лунные базы заявили также Китай и Европа. Частные космические агентства интересуются Луной из-за туристического потенциала. SpaceX работает в этом направлении, а американский предприниматель Джефф Безос намерен организовать доставку стройматериалов для лунной станции.

Как напоминает Lenta.ru широкую известность популяризатор науки получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.