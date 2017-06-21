Сторож водоканала изнасиловал 14-летнюю школьницу в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 21 июня. Жителя Ростовской области задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы. Инцидент произошел в Тацинском районе.

Как стало известно, 32-летний охранник водоканала обманным путем заманил подростка к себе в квартиру, где жестоко ее изнасиловал. После этого девушка отправилась домой и все рассказала родителям, которые, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По «горячим следам» полиция задержала сотрудника ЖКХ, передает Inforeactor.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Сейчас ему грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.