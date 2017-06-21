Ракка: курды уничтожили 76 боевиков ИГ

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Дамаск, 21 июня. В ходе ожесточенных боестолкновений в удерживаемом террористами ИГ* (запрещена в РФ) сирийском городе Ракка курдские отряды «Сил демократической Сирии» (SDF) уничтожили по крайней мере 76 террористов. Столкновения продолжаются на границах района аль-Байтара, который недавно был освобожден SDF.

«Боевики ИГИЛ* предприняли нападение на района аль-Байтара в попытке вернуть его под свой контроль. Наши силы оказали им сопротивление при защите вновь освобожденных районов и в результате террористы ИГ понесли значительные потери, — рассказал ARA News по телефону командир отряда SDF Хабун Осман. — На данный момент мы насчитали 76 тел террористов на поле боя, кроме того, десятки боевиков получили ранения».

Параллельно с попыткой отбить аль-Байтару террористы напали на блокпост курдов в западной части Ракки, обстреляв его из минометов. Бои в городе продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.