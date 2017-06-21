Сирия: ВОЗ сообщила о вспышке полиомиелита в захваченной ИГ Ракке

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Дамаск, 21 июня. Специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают вспышку полиомиелита среди детей беженцев из сирийского города Ракка, который продолжают удерживать террористы из запрещенной на территории РФ группировки «Исламское государство»*. За последние дни на территории Сирии были подтверждены 15 новых случаев заболевания полиомиелитом, из-за чего специалисты ВОЗ предполагают, что на удерживаемых террористами территориях может происходить настоящая эпидемия.

«Мы очень обеспокоены, поскольку даже один случай полиомиелита, который парализовал ребенка, уже является вспышкой. Мы знаем, например, что на каждого ребенка, парализованного полиомиелитом есть почти 200 детей без очевидных симптомов — это означает, что вирус распространяется, поэтому это очень серьезно», — сообщил на брифинге в ООН официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

В период между 3 марта и 23 мая были выявлены 17 случаев паралича в результате полиомиелита. Учитывая, что подтверждение присутствия вируса занимает 6–8 недель, это означает, что вспышка заболеваемости может превратиться в настоящую эпидемию прежде, чем это будет известно.

* Организация запрещена на территории РФ.