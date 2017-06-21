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Происшествия
СК начал проверку инцидента с аварийной посадкой самолета в Тюмени
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СК начал проверку инцидента с аварийной посадкой самолета в Тюмени

11:35  21 Июня 2017
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СК начал проверку инцидента с аварийной посадкой самолета в Тюмени

Тюмень, 21 июня. Уральские следователи выясняют причину аварийной посадки самолета «ЮТейр» в Тюмени. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. 

Судно, на борту которого находились 58 пассажиров и 5 членов экипажа, вылетело из Сургута. Как выяснили оперативники, именно в тот момент одно из шасси получило повреждения, пишет Ura.ru.

Позже, накануне вечером, посадка самолета в тюменском аэропорту проходила в аварийном режиме. Лайнер встречали семь бригад скорой помощи, которые были вызваны сразу после того, как наземные службы получили сигнал с самолета.

Пилотам удалось благополучно приземлиться, никто не пострадал.

Алексей Громов
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