Легендарный разведчик КГБ Дроздов скончался на 92-м году жизни

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Минск, 21 июня. Известный руководитель советской нелегальной разведки КГБ СССР, основатель подразделения спецназа «Вымпел» Юрий Дроздов умер сегодня в возрасте 91 года. Об этом в среду сообщает Служба внешней разведки России.

В среду, 21 июня, скончался легендарный глава отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Иванович Дроздов, следует из сообщения.

Отметим, что с июня 1991 года Дроздов находился в отставке. Кроме того, он являлся почетным Президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и специальных служб «Вымпел-Союз».