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Новости Сирии
Хмеймим: на авиабазе ВКС РФ за небом следят самолеты ДРЛО А-50У
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Хмеймим: на авиабазе ВКС РФ за небом следят самолеты ДРЛО А-50У

11:49  21 Июня 2017
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Хмеймим: на авиабазе ВКС РФ за небом следят самолеты ДРЛО А-50У

Хмеймим, 21 июня. На базе ВКС РФ «Хмеймим» воздушное наблюдение осуществляют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания А-50У.

Самолеты ДРЛО А-50У базируются в «Хмеймиме» с 30 апреля текущего года. Данные машины способные выполнять радиолокационную разведку и целеуказание на расстоянии до 500 километров.

Самолет построен на базе транспортного Ил-76. Мощная антенна позволяет производить разведку и радиоперехват воздушных, морских и наземных целей и наводить на противника дружественную авиацию. Отмечается, что самолет А-50У может использоваться в качестве командного пункта и осуществлять координацию групп истребительной и ударной авиации.

Хмеймим: на авиабазе ВКС РФ за небом следят самолеты ДРЛО А-50У

#хмеймим #вкс рф #а-50у #дрло
Алексей Громов
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