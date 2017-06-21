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Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли
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Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли

11:37  21 Июня 2017
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Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли

Лондон, 21 июня. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что в течение ближайших 30 лет человечество начнет миграцию с Земли.

В ходе Международного фестиваля науки и искусств Starmus IV, который проходил в норвежском городе Тронхейм, Хокинг заявил, что за 30 лет человечество сможет построить базу на Луне. Еще через 20 лет — на Марсе. На эти объекты необходимо направить образцы животных, растений и грибов, считает Хокинг.

«Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», — рассказал физик.

Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли

В будущем миграция на другие планеты поможет избежать перенаселения на Земле. Кроме того, человечество решит проблемы, связанные с глобальным потеплением, считает Хокинг.

Осваивание дальнего космоса Стивен Хокинг сравнивает с открытием Америки Христофором Колумбом. Это совершенно естественный путь для развития человечества, передают «Дни.ру».

#хокинг
Алексей Громов
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