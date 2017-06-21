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Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСО
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Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСО

11:43  21 Июня 2017
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Госдума приняла закон, расширяющий полномочия ФСО

Москва, 21 июня. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны, устанавливающий процедуру приема на работу сотрудников ведомства, а также режим обработки данных охраняемых лиц.

Обработка данных охраняемых лиц и членов их семей согласно принятому Госдумой закону осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Из общественного контроля исключается информация о недвижимости, доходах, наличия в реестрах информации.

В СМИ запрещается размещать информацию, в том числе фото и видео, которые могут быть использованы для раскрытия принадлежности человека к ФСО. Сотрудники ведомства смогут бесплатно пользоваться аэропортами, аэродромами, морскими портами, временно запрещать проезд другим транспортным средствам для провоза охраняемых лиц. При поступлении на службу в ФСО все сотрудники должны пройти дактилоскопию, пишет «Парламентская газета»

Ирина Селезнева
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