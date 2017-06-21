Курды готовы полностью осадить боевиков ИГ в Ракке

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Ракка, 21 июня. «Сирийские демократические силы» готовы полностью окружить позиции «Исламского государства»* в Ракке.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщает, что подразделениям курдского ополчения остается менее километра до организации «глухой» осады боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Исламисты окажутся в «котле» или им придется отступить с занятых позиций, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что в боях с джихадистами курдское ополчение несет значительные потери, игиловцы активно используют смертников на заминированных автомобилях. Командование «Сирийских демократических сил» приняло решение ввести в боестолкновения женские подразделения СДС. До этого в Ракке сражались только курдские женщины-снайперы.

* Организация запрещена на территории РФ.