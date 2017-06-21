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Политика
Рогозин поблагодарил Запад за «санкционную интервенцию»
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Рогозин поблагодарил Запад за «санкционную интервенцию»

17:19  21 Июня 2017
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Рогозин поблагодарил Запад за «санкционную интервенцию»

Москва, 21 июня. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поблагодарил западные страны за антироссийские санкции, которые в итоге подтолкнули политику импортозамещения в РФ.

«Я хотел бы еще раз поблагодарить авторов санкций, это некая Антанта, со своей санкционной интервенцией, которая помогла правильным силам овладеть промышленностью и принять на себя будущее в развитии нашей промышленности», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогозина, комиссия по импортозамещению прикладывает большие усилия для того, чтобы российские компании в закупках ориентировались в первую очередь на отечественное производство. Этому способствуют антироссийские санкции, которые «помогли преодолеть сопротивление скептиков». 

Алексей Громов
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