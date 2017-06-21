Суд объяснил появление ложной информации об иске «Роснефти» к АФК «Система»

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Уфа, 21 июня. Арбитражный суд Башкирии в среду прокомментировал появление в картотеке дел ложной информации о том, что «Роснефть» и «Башнефть» отзывают иск к АФК «Системе».

По словам представителя суда, данные материалы, не соответствующие действительности, появились на сайте суда из-за технического сбоя. Специалисты уже устранили неполадки, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне в картотеке дел суда появилась информация о том, что «Роснефть» и «Башнефть» отозвали иск на сумму 170,6 млрд рублей, выдвинутый к АФК «Системе». Вскоре пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев опроверг эту информацию, заявив, что у компании «и в мыслях не было» отказываться от исковых претензий.