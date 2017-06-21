Продление антироссийских санкций нарушает конституцию США: что это значит

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Законопроект о новых санкциях в отношении Ирана и России нарушает конституцию Соединенных Штатов. Поэтому его рассмотрение американскими парламентариями обусловлено значительными процедурными сложностями. Об этом пишет издание Washington Post. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Конституционная норма

Палата представителей указывает на то, что проект нарушает конституционную норму. Основной закон гласит, что палата представителей американского конгресса должна первой вносить и принимать законопроекты, которые так или иначе могут привести к увеличению доходов государства. Однако рассматриваемый же документ изначально одобрил сенат.

При этом, как отметил представитель бюджетного комитета палаты, конгресс и сенат «тесно сотрудничают» в вопросе принятия нового закона об ограничительных мерах. В свою очередь спикер палаты Пол Райан поддержал законопроект, но не стал уточнять, стоит ли его переводить на уровень конгресса. «Мы определим следующий план действий с нашими коллегами в сенате», — добавил он.

В то же время конгрессмен Элиот Энгл, известный сторонник антироссийских санкций, заметил, что подобную законодательную проблему можно легко убрать. Разговоры об этом, по его мнению, «тормозят принятие законопроекта».

Абсолютное большинство

Американский сенат на прошлой неделе 98 голосами против двух одобрил санкции против Тегерана и Москвы. Антироссийские «ограничительные меры» «пришили» к законопроекту по Ирану в виде поправки. Это было сделано для того, чтобы ускорить их прохождение, тем самым затрудняя отказ президента США Дональда Трампа от подписи документа.

Согласно проекту, планируется сокращение максимального срока рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, законопроект предполагает, что президент США сможет принимать меры в отношении компаний, которые хотят вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также оказывать информационную поддержку и услуги.

Стоит обратить внимание, что отдельным пунктом прописано намерение Вашингтона, цитирую, «противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2». И это на фоне вчерашнего заявления «Нафтогаза» о том, что США должны противостоять строительству трубопровода, который якобы угрожает единству Европы и прочее в таком же духе.

Антироссийский консенсус

Как заметил в беседе с корреспондентом ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в США давно сложился двухпартийный антироссийский консенсус. Поэтому одобрение новых санкций Вашингтона против Москвы и Ирана со стороны всех ветвей власти — скорее вопрос времени и соблюдения формальных процедур.

«Демократическая и Республиканская партии расходятся практически по всем вопросам внутренней политики, по внешней политике их позиции уже не столь однозначно противоположны. А что касается России, то отношение топовых политиков что со стороны «ослов», что со стороны «слонов» абсолютно однозначное. Это осталось еще со времен СССР. У нас принято упрекать американских политиков за то, что они, выиграв, давайте называть вещи своими именами, холодную войну не поменяли свое отношение к миру. Упрекают, что они воспринимают его и прежде всего Россию в той же парадигме времен Карибского кризиса. Отчасти это правда. У США есть серьезные недостатки в области международной экспертизы, в том числе по российскому направлению», — пояснил Станислав Бышок.

Но, заметил эксперт, есть и другая сторона медали: внешняя экспансия, причем не обязательно военная, требует от США некоего относительно благовидного обоснования. Скажем, мы форсируем экономическую экспансию в другие регионы мира, потому что иначе все позиции там займет растущий Китай или ЕС. Или — мы форсируем военное присутствие в той или иной стране потому, что иначе там серьезно укрепится Россия или Иран. Иными словами, американцы себя ведут недружественно по отношению к Москве не только и не столько потому, что они всерьез верят в «агрессивные планы» Кремля по возвращению под свой тотальный контроль постсоветского пространства, а заодно и бывших стран народной демократии в Восточной Европе.

«Американцам нужен «другой» для решения собственных экономических, геостратегических и иных задач. Отдельно стоит упомянуть мощнейшие лоббистские возможности американского военно-промышленного комплекса, форсирование военных кредитов третьим странам, как и перманентное перевооружение американской армии. Это заслуга именно этих лоббистов. В данном случае Россия или Иран «виноваты» лишь в том, что США нужен «враг». А Китай — слишком важный экономический партнер Америки, чтобы «воевать» с ним более-менее серьезно. Москва, Тегеран или, скажем, Гавана в гораздо меньшей степени критичны для американского бизнеса. Отсюда и затяжные санкционные игры», — резюмировал Станислав Бышок.

Аналитик Наталья Мильчакова рассказала газете «Известия» о разнице в политике властей США и американских компаний. По ее словам, опыт работы американских корпораций в РФ показывает, что разные сектора американского бизнеса по-разному настроены на продолжение сотрудничества с Россией.