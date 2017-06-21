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Политика
Спутники США зафиксировали подготовку КНДР к новому ядерному испытанию
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Спутники США зафиксировали подготовку КНДР к новому ядерному испытанию

11:12  21 Июня 2017
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Спутники США зафиксировали подготовку КНДР к новому ядерному испытанию

Вашингтон, 21 июня. Спутники-шпионы США зафиксировали активность на полигоне КНДР, где ранее проводились ядерные испытания. Это может служить предвестником нового, шестого по счету.

Такие предположения высказывают американские СМИ. Издания пишут, что разведывательные аппараты заметили рабочих у входа в подземный полигон.

Спутники США зафиксировали подготовку КНДР к новому ядерному испытанию

Собеседники телеканала CNN, который и распространил информацию, заявляют, что готовность КНДР к проведению ядерных испытаний не оставляет сомнений. Не исключено, что Пхеньян приурочит их к переговорам, которые готовятся провести Китай и США на уровне внешнеполитического и оборонного ведомств.

Алексей Громов
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