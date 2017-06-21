Банки выдали россиянам рекордное количество ипотечных кредитов

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Москва, 21 июня. В мае 2017 года российские банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов на 140 млрд рублей. Это на 35% превышает показатели прошлого года, что следует из доклада Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Всего с января по май этого года объем выданной ипотеки перевалил за 610 млрд рублей. По словам гендиректора АИЖК Александра Плутника, во многом благодаря действиям Сбербанка и группы ВТБ удалось избежать роста ипотечных ставок.

«На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%», — приводит его слова газета «Известия».

Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам упала до 11,45%, достигнув минимума за последние пять лет.