«Партизанские кинотеатры» появятся на крышах домов в Москве

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Москва, 21 июня. Проект «Партизанский кинотеатр», в рамках которого у москвичей и гостей столицы появится уникальный шанс смотреть отечественные киноленты на крышах жилых домов и во дворах, планирует запустить в ближайшее время. Об этом сообщают сотрудники сети кинотеатров «Московское кино».

В настоящее время ведутся работы по установке экранов и проекторов. Кроме того, на таких площадках установят кресла, столики и прочие элементы «декора», сообщает РИАМО.

«Скоро мы начнем делать «партизанский кинотеатр». Будем показывать фильмы с пленок в самых неожиданных местах города. Сейчас формируется программа, но предположительно начнется серия соответствующих мероприятий в июле», — отметили в пресс-службе «Московского кино».

Напомним, в День России москвичи имели возможность бесплатно посещать показы фильмов, которые получили высокую оценку на известных европейских фестивалях.