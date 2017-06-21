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Общество
Рогозин предложил готовить индийских космонавтов на базе Роскосмоса
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Рогозин предложил готовить индийских космонавтов на базе Роскосмоса

11:09  21 Июня 2017
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Рогозин предложил готовить индийских космонавтов на базе Роскосмоса

Новосибирск, 21 июня. Россия и Индия имеют большие перспективы в проектах по освоению космоса, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Такое мнение он выразил на одном из заседаний на полях форума «Технопром2017».

Россия может готовить космонавтов из Индии на собственных базах, к примеру, на площадках Роскосмоса, заявил представитель отечественного правительства Дмитрий Рогозин на новосибирском форуме «Технопром2017». Он отметил, что сотрудничество Индии и России может быть очень плодотворным и имеет большие перспективы для развития экономики.

«Космос — это не только пилотируемая космонавтика. Это извлечение огромной прибыли, которую мы могли бы сформировать для экономик наших стран за счет создания космических аппаратов нового поколения», — сказал Рогозин.

Он также отметил значительное движение Индии в сфере освоения космоса. Представитель правительства добавил, что не только космонавтика, но и высокие технологии являются перспективными для двустороннего сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

Рогозин предложил готовить индийских космонавтов на базе Роскосмоса

Ирина Селезнева
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