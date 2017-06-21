Курс доллара превысил психологическую отметку в 60 рублей

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Москва, 21 июня. На последних торгах доллар преодолел психологический барьер в 67 рублей, обновив минимумы февраля 2017 и декабря 2016 годов.

На 10.29 по мск курс доллара вырос на 0,52 рубля — до 60,15 рублей, курс евро вырос на 0,63 рубля — до 66,97 рублей. Ранее он уже поднимался до 67,015 рублей, следует из данных торгов.

Отметим, что цена нефти падает в район 45,5 долларов за баррель марки Brent. Таким образом, цены на нефти приближаются к минимуму ноября 2016 года.

Мировые цены на нефть слабо снижаются после падения более чем на 3% во вторник, 20 июня. Это происходит на фоне опасения инвесторов по поводу избытка сырья на рынке.