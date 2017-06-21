Алеппо: при взрыве на севере провинции погибли 10 боевиков бригады «Султан Мурад»

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Эль-Баб, 21 июня. Неизвестный смертник атаковал штаб протурецкого формирования «Бригада имени Султана Мурада».

Местные источники в городе Эль-Баб сообщили, что в результате теракта, который произошел в одном из районов населенного пункта, погибли 10 боевиков, включая двух полевых командиров. Не менее 15 человек получили серьезные ранения.

Отмечается, что ранее бригада протурецких боевиков сражалась под флагами «Свободной сирийской армии» в провинции Хомс, однако под давлением правительственных войск они капитулировали и согласились на эвакуацию из региона. В Эль-Бабе мятежники приняли сторону Турции и занимались перераспределением участков влияния на занятых Анкарой территориях Сирии. В данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.