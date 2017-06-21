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Новости Сирии
Алеппо: при взрыве на севере провинции погибли 10 боевиков бригады «Султан Мурад»
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Алеппо: при взрыве на севере провинции погибли 10 боевиков бригады «Султан Мурад»

11:12  21 Июня 2017
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Алеппо: при взрыве на севере провинции погибли 10 боевиков бригады «Султан Мурад»

Эль-Баб, 21 июня. Неизвестный смертник атаковал штаб протурецкого формирования «Бригада имени Султана Мурада».

Местные источники в городе Эль-Баб сообщили, что в результате теракта, который произошел в одном из районов населенного пункта, погибли 10 боевиков, включая двух полевых командиров. Не менее 15 человек получили серьезные ранения.

Алеппо: при взрыве на севере провинции погибли 10 боевиков бригады «Султан Мурад»

Отмечается, что ранее бригада протурецких боевиков сражалась под флагами «Свободной сирийской армии» в провинции Хомс, однако под давлением правительственных войск они капитулировали и согласились на эвакуацию из региона. В Эль-Бабе мятежники приняли сторону Турции и занимались перераспределением участков влияния на занятых Анкарой территориях Сирии. В данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

#сирия #алеппо #сса #эль-баб #дивизия султана мурада
Алексей Громов
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