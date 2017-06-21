Три боевика ИГИЛ готовили теракт в столице Испании

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Мадрид, 21 июня. Полиция в Мадриде арестовала трех террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, которые, судя по обнаруженным при них печатным материалам, готовили террористическую атаку в Испании. Самого молодого из троих террористов марокканского происхождения в полиции сочли организатором этой террористической ячейки, он сочтен «особо опасным».

Как заявил официальный представитель Национальной полиции Испании, схваченный террорист имел при себе большое количество пропагандистского материала ИГИЛ* и имел связи с террористами, участвовавшими в террористических нападениях в Великобритании и Франции.

В настоящий момент полиция анализирует захваченные у боевиков материалы. Уже известно, что там содержались инструкции по совершению террористических актов ценой собственной жизни. По предварительным данным, организатор террористической ячейки готовил двух других марроканцев к роли террористов-смертников.

* Организация запрещена на территории РФ.