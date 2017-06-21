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Москва, 21 июня. Сирийский конфликт может перерасти пределы САР и вылиться в глобальное противостояние между ведущими мировыми игроками, считают эксперты.

В последнее время США крайне агрессивно ведут себя в Сирии, отмечают военные эксперты и специалисты по международным отношениям. Это подтверждают факты со сбитым сирийским истребителем и уничтоженными беспилотниками ВС САР. США не ожидали того, что Россия окажет помощь Башару Асаду и сейчас американцы проверяют стойкость РФ в стремлении продолжать оказывать ему поддержку.

Специалисты считают, что это может вылиться с прямые столкновения между ВС России и США. В этом случае американцев поддержат союзники из НАТО, в том числе и Турция. Как член НАТО, Турция будет сбивать самолеты противника Североатлантического Альянса, приводит слова экспертов «Свободная пресса». Есть шансы, что этого не случится. История знает прецеденты, когда войну удавалось остановить в последний момент, как это было во время Карибского кризиса.