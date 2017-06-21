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Происшествия
Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Тушино» в Москве
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Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Тушино» в Москве

11:19  21 Июня 2017
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Человек упал под поезд
Москва, 21 июня. На железнодорожной станции «Тушино» на северо-западе Москвы под колесами поезда погиб взрослый мужчина.

Источник Федерального агентства новостей  сообщил, что у станции «Тушино» произошло ЧП — на рельсы упал человек. От полученных травм, попавший под поезд человек скончался. Погибшим оказался взрослый мужчина, его личность устанавливается.

На время подъема тела и проведения ряда необходимых процедур движение поездов перекрывали на полчаса. Правоохранительные органы устанавливают, была ли смерть случайной или попыткой свести счеты с жизнью.

Ирина Селезнева
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