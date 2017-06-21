Сирия: Россия зафиксировала 9 нарушений в провинциях Дамаск и Хама

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Москва, 21 июня. Обстановка в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике оценивается как стабильная, российская сторона в комиссии по перемирию за прошедший день зафиксировала девять нарушений режима перемирия, Анкара — восемь. Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня оборонного ведомства России.

По данным Минобороны, Россия за минувшие сутки зафиксировала девять нарушений прекращения огня в таких провинциях, как Хама и Дамаск. Анкара зафиксировала восемь нарушений в провинциях Дамаск, Хама, Идлиб и Деръа.

В ведомстве отмечают, что больше всего случаев беспорядочной стрельбы было установлено в районах, подконтрольных радикалам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России решением ВС).

* Организация запрещена на территории РФ.