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Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала 9 нарушений в провинциях Дамаск и Хама
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Сирия: Россия зафиксировала 9 нарушений в провинциях Дамаск и Хама

10:53  21 Июня 2017
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Сирия: Россия зафиксировала 9 нарушений в провинциях Дамаск и Хама

Москва, 21 июня. Обстановка в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике оценивается как стабильная, российская сторона в комиссии по перемирию за прошедший день зафиксировала девять нарушений режима перемирия, Анкара — восемь. Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня оборонного ведомства России. 

По данным Минобороны, Россия за минувшие сутки зафиксировала девять нарушений прекращения огня в таких провинциях, как Хама и Дамаск. Анкара зафиксировала восемь нарушений в провинциях Дамаск, Хама, Идлиб и Деръа.

В ведомстве отмечают, что больше всего случаев беспорядочной стрельбы было установлено в районах, подконтрольных радикалам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России решением ВС).

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #сирия #иг #турция #дамаск #хама #игил #идлиб #ан-нусра
Дана Балан
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