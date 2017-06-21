Вирус WannaCry остановил работу завода Honda Motor в Японии

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Токио, 21 июня. Автомобильная компания Honda Motor временно прекратила работу на японском предприятии после обнаружения вируса WannaCry. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, все работы прекратились 19 июня на заводе в Саяме, который выпускает модели Accord, Odyssey Minivan и Step Wagon. Отметим, что за 24 часа на заводе производят тысячу транспортных средств.

По словам представителей концерна, вирус атаковал компьютеры Honda в Японии, США, Европе, а также в Китае.

Напомним, WannaCry в прошлом месяце массово атаковал компьютеры на ОС Windows в 150 государствах. Тогда из-за разрушительных действий вируса пострадали государственные структуры, медицинские учреждения.