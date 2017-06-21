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Москва, 21 июня. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон не делают никаких реальных шагов для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, а все их заявления на эту тему являются лишь словами.

Такого мнения придерживается ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Он считает, что появившаяся информация о том, что существует некий план для наведения дипломатических мостов между РФ и США, — это всего лишь игра.

«Это банальная игра «в злых и добрых полицейских». Трамп и Тиллерсон «напускают тумана» на тему того, что они бы желали улучшить отношения с Россией, но при этом не только не делают реальных шагов, но и реальных предложений по улучшению двусторонних отношений», — цитирует эксперта «Свободная пресса».

Александров уверен, что к таким заявлениям не стоит относиться серьезно.