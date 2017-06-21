Сирия: за последние сутки подписано 100 соглашений о перемирии в Алеппо

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Москва, 21 июня. За последние сутки было подписано 100 соглашений о присоединении к режиму перемирия в сирийской провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«Количество населения, проживающего в населенных пунктах, подписавших соглашение, — более 195 тысяч человек», — отмечается в тексте документа, опубликованном на сайте ведомства.

Как стало известно, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, возросло до 1817.

Сейчас продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск, Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, которые заявили, что готовы выполнять условия прекращения боевых действий в Сирии, осталось прежним — 223.