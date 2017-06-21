Трехлетний мальчик умер на руках у спасавшего его мужчины в Тыве

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Кызыл, 21 июня. Доследственная проверка началась в Республике Тыва по факту гибели маленького мальчика. Ребенок утонул в реке Уюк, когда гулял с другими детьми, сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в региональном СК.

Инцидент произошел в Пий-Хемском районе Республики Тыва. По предварительным данным, 3-летний мальчик вместе с другими детьми без сопровождения взрослых гулял по берегу реки Уюк в местечке Перекат. Мужчина, который купался недалеко от этого места, заметил, что ребенка уносит течением. Он попытался спасти ребенка, выловил его из реки, но мальчик не подавал признаков жизни.

«Проведенные неотложные реанимационные мероприятия к положительным результатам не привели. Устанавливается точная причина смерти малолетнего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили в СУ СК по Республике Тыва.