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ВКС РФ провели совместные учения с силами ПВО на побережье Азовского моря
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ВКС РФ провели совместные учения с силами ПВО на побережье Азовского моря

10:36  21 Июня 2017
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ВКС РФ провели совместные учения с силами ПВО на побережье Азовского моря

Ейск, 21 июня. На полигоне Ейского учебного центра ПВО состоялся очередной этап Всеармейского конкурса зенитчиков «Чистое небо» с участием летчиков ВКС РФ.

В рамках конкурса зенитчики уничтожили порядка 45 вертолетов и самолетов условного противника, которые внезапно появлялись над побережьем Азовского моря. На полигоне были созданы условия, максимально приближенные к боевым. Участки проведения конкурса «Чистое небо» были оборудованы подвижными и внезапно появляющимися мишенями.

ВКС РФ провели совместные учения с силами ПВО на побережье Азовского моря

Во время проведения конкурса зенитчики отработали прикрытие группировки войск на марше, отражение внезапного воздушного налета условного противника в движении и с места и преодолели участок условно зараженной местности.

#вкс рф #пво #конкурс #полигон #чистое небо
Алексей Громов
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