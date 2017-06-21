Букмекеры признали Португалию безоговорочным фаворитом в матче с Россией
Москва, 21 июня. Букмекеры считают сборную Португалии безоговорочным фаворитом матча со сборной России на Кубке конфедераций. Как сообщил гендиректор компании «Лига ставок» Александр Егоров, на победу россиян ставят только 2% болельщиков.
«Абсолютное большинство — 95 процентов — ставят на Португалию, только два процента на Россию. Матч ожидается результативным», — сообщил Life.ru букмекер.
Встреча национальных команд России и Португалии состоится сегодня в 18.00 на столичном стадионе «Открытие Арена». По словам полузащитника «Ростова» Александра Ерохина, сборная РФ намерена сдержать главную звезду португальцев Криштиану Роналду командной и дисциплинированной игрой. Также в интервью газете «Известия» футболист выразил уверенность, что на игру знаменитого португальца не повлияет давление, связанное с обвинениями в неуплате налогов.