Букмекеры признали Португалию безоговорочным фаворитом в матче с Россией

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Букмекеры считают сборную Португалии безоговорочным фаворитом матча со сборной России на Кубке конфедераций. Как сообщил гендиректор компании «Лига ставок» Александр Егоров, на победу россиян ставят только 2% болельщиков.

«Абсолютное большинство — 95 процентов — ставят на Португалию, только два процента на Россию. Матч ожидается результативным», — сообщил Life.ru букмекер.

Встреча национальных команд России и Португалии состоится сегодня в 18.00 на столичном стадионе «Открытие Арена». По словам полузащитника «Ростова» Александра Ерохина, сборная РФ намерена сдержать главную звезду португальцев Криштиану Роналду командной и дисциплинированной игрой. Также в интервью газете «Известия» футболист выразил уверенность, что на игру знаменитого португальца не повлияет давление, связанное с обвинениями в неуплате налогов.