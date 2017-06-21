Роналду выплатит почти 15 млн евро, чтобы избежать тюрьмы

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Мадрид, 21 июня. Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может избежать тюрьмы, если в течение двух месяцев полностью погасит задолженность в размере 14,8 миллиона евро. Об этом сообщает в среду издание Cope.

По данным портала, 32-летнему футболисту посоветовали официально признать свою вину и возместить ущерб, а это может стать смягчающим обстоятельством. При таком раскладе нападающий будет приговорен к двум годам тюрьмы. Но есть вероятность, что срок будет условным.

Кроме того, издание отмечает, что преступление CR7 носит более тяжкий характер, чем то, что совершал нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.

Напомним, в минувший вторник стало известно, что слушания по делу звезды «Реала» пройдут 31 июля.