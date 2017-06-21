Сирия: «верховный муфтий» ИГ уничтожен авиаударом коалиции

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Вашингтон, 21 июня. Командование действующей в Сирии международной коалиции против запрещенной в России группировки ИГ* официально подтвердило сообщения о гибели «верховного муфтия» «Исламского государства»* Турки аль-Бинали, которого называют одним из наиболее значительных главарей исламистов. В террористической группировке аль-Бинали отвечал за «идеологическую работу».

«Аль-Бинали играл важнейшую роль в вербовке террористов из-за рубежа и направлении террористов-одиночек, действующих по всему миру, — передает заявление Центрального командования ВС США агентство Al Arabia. — С 2014 года выполняя обязанности «верховного муфтия» ИГИЛ*, он использовал пропаганду, чтобы провоцировать по всему миру убийства и терроризм, а также чтобы обосновать создание ИГ «исламского халифата», будучи близким товарищем главаря ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади».

По данным коалиции, Турки аль-Бинали был уничтожен в ходе авиаудара в городе Маядин в восточной Сирии еще 31 мая и уже на следующий день появились известия о его гибели. Тем не менее, командование коалиции придерживало сообщения об уничтожении аль-Бинали — ранее Пентагон неоднократно «обжигался», несколько раз ошибочно сообщив об уничтожении аль-Багдади и других лидеров ИГ, например Тархана Батирашвили, известного как аш-Шишани.

* Организация запрещена на территории РФ.