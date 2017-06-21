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Адвокат Учителя пожаловался руководству МВД Москвы на бездействие сотрудников
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Адвокат Учителя пожаловался руководству МВД Москвы на бездействие сотрудников

10:36  21 Июня 2017
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Адвокат Учителя пожаловался руководству МВД Москвы на бездействие сотрудников
Москва, 21 июня. Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, отправил два запроса  руководству МВД Москвы с просьбой разобраться с заявлениями, направленными 8 февраля 2017 года.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, правозащитник Алексея Учителя отправил запрос заместителю начальника МВД РФ по Москве начальнику Главного следственного управления и начальнику Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД РФ по Москве с просьбой разобраться с февральскими заявлениями.

Напомним, тогда Добрынин заявил, что псевдорелигиозная организация (официально не зарегистрированная) «Христианское Государство – Святая Русь» и ее организатор Александр Калинин угрожали Алексею Учителю в связи с предстоящей демонстрацией фильма «Матильда». Однако до сих пор никаких ответов от МВД адвокат не получил.

«Несмотря на очевидность произведенных Калининым А.В. (и иными членами его незарегистрированной организации) действий, выразившихся в распространении листовок  с угрозами в совершении противоправных действий и с призывами к совершению таких действий, до настоящего времени ответ о принятых мерах не поступил, - пишет в запросе Константин Добрынин. - В различных интервью в СМИ Калинин А.В. не отрицает свою причастность к направлению данных листовок руководителям кинотеатров и к распространению угроз в сети «Интернет». Также он подтверждает свою готовность к принятию незаконных мер для недопущения выхода фильма «Матильда» в прокат».

В своих обращениях Константин Добрынин просит ознакомить его с материалами проверки и сообщить о принятом решении в установленные сроки.

Адвокат Учителя пожаловался руководству МВД Москвы на бездействие сотрудников

Алексей Громов
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