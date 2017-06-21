Сирия: Новое вторжение Эрдогана, или Зачем Турция ведет операцию против курдов в Алеппо

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Подкрепления в ряды турецких войск прибыли на территорию Сирии, к северной части провинции Алеппо. Сообщается, что свежие силы готовы начать наступление на Тель Рифат, который все еще удерживается курдами. Чем объяснить внезапное и истеричное поведение Анкары и не навредят ли такие шаги российскому и сирийскому контингенту в регионе — в материале Федерального агентства новостей.

В последнее время Анкара, действуя заодно с исламистскими группировками ССА и «Ахрар аш-Шам» (запрещена на территории РФ), пыталась оттеснить курдов от сирийско-турецкой границы в окрестностях прифронтовых городов Тель Рифат, Аазаз и Африн. Ранее в этом же регионе турки вели операцию «Щит Евфрата». И вот — возможно, новое нападение. На что готовы турки, чтобы расшатать север Сирии и добиться реализации своих локальных интересов в провинции Алеппо?

«Турков нужно рассматривать как людей, которые имели все в руках еще год назад. В то время все нити ситуации в Сирии были у Эрдогана. Через год у Анкары нет ничего. Это страна, которая на сегодняшний день обладает меньшим влиянием в Сирии, чем какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты. Турция проиграла все и теперь стоит задача предотвратить худшее — провозглашение американцами национального курдского государства под американским же контролем. Турки хотят получить хоть какого-то влияние в северном Алеппо, на части курдских территорий», — комментирует для ФАН эксперт, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Раньше серьезные военные аналитики считали, что турецкая армия велика и могуча и что не дай бог с ней столкнуться — уложит на лопатки одной левой и двумя правыми. Эксперт уверяет: от былого «величия» ВС Турции не осталось и следа после затянувшейся и неудачной операции «Щит Евфрата» в Сирии.

«Опыт боевых действий в Сирии показал, что это не великая армия, а слабая, плохо обученная и несбалансированно экипированная военная сила. При этом она не имела никакого понятия о том, что такое оперативное искусство — это показали события около Аль-Баба. Некоторым армиям нельзя начинать воевать. Есть, например, военно-морской флот и он своим фактом существования оказывает давление на противника. А потом выходит в бой — и его топят. Вот так же было и с турецкой армией», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, сейчас следует ожидать от Анкары экстренных действий: Эрдоган попытается спасти хоть какое-то влияние в регионе.

«В тройке Россия — Иран — Турция последний компонент является самым слабым. Турки патологически боятся вступить в минимальную конфронтацию с американцами. Так что вокруг границы ожидается толкание. Еще год назад Турция могла получить и зону безопасности, и контроль в Алеппо. И никаких курдов еще не было. За год не осталось ничего. Поэтому и нужны экстраординарные действия — с учетом личности Эрдогана и состояния турецких ВС они будут истеричны. Турция может реально предотвратить слияние всех курдских анклавов, отжать некоторые важные логистические пункты. Показателен другой пример. Турция 10-15 лет финансировала курдов в Эрбиле, городе в Ираке. Еще полшага — и никакого влияния Турции в городе, который был построен на турецкие деньги, больше не будет. Вот что бывает с региональными сверхдержавами», — добавляет Евстафьев.

По мере ослабления ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) ключевые игроки сейчас начинают активную борьбу за передел сфер влияния на территории Сирии.

«Все хотят застолбить крепкие позиции в регионах, где это возможно — как для последующих переговоров, так и для продолжения войны. В какой-то момент операции против ИГ* и прочих группировок закончатся, но нет гарантий, что прекратится война Асада против подконтрольных боевиков, которые завязаны на США, саудитов и Турцию. Это подчеркивают боевые действия в Восточной Гуте, Даръа, периодические обострения ситуации на западе Алеппо», — уверен главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Турция нападает на курдов, не желая появления на карте Сирийского Курдистана. С другой стороны, все последние активности американцев в курдском вопросе (соглашение о партнерстве, поставки вооружений) косвенно играют на руку Дамаску, Москве и Тегерану.

«Турция создает проблемы курдам, связывает им руки этими действиями и затрудняет реализацию американских планов по вычленению Курдистана из состава Сирии. Эрдоган и вредит, и помогает. Пока курды заняты возней с ним, им тяжелее занимать территории. Часть сил курды, уже выйдя на Ракку, вынуждены держать в районе Манбиджа, Африна и Тель Рифата — они просто боятся прямого вторжения Эрдогана. Так, что до сих пор не провозгласили о независимом Курдистане и не объявили о референдуме по выходу из состава Сирии», — резюмирует Рожин.

* Организация запрещена на территории РФ.