Ирак и Иран готовят соглашение о безвизовом режиме и открытой торговле

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Багдад, 21 июня. В ходе официального визита в столицу Ирана премьер-министра Ирака Хайдера Абади первый вице-президент Ирана Эшак Джахангири объявил о предложении Тегерана по расширению экономического сотрудничества с Ираком, а также взаимной отмене визового режима для граждан двух стран и беспрецедентных мерах для облегчения банковской кооперации.

По словам Джахангири, в настоящее время политическое, оборонное и экономическое сотрудничество между Ираном и Ираком достигло такого уровня, что требует создания «всеобъемлющего документа по торговле и экономическому сотрудничеству». В числе основных предложений Тегерана — безвизовый режим передвижения (в первую очередь для пилигримов, посещающих священные для шиитов места в Ираке) и введение режима международной торговли с использованием национальных валют, риала и динара.