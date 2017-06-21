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Стало известно состояние главы Кузбасса Тулеева после операции
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Стало известно состояние главы Кузбасса Тулеева после операции

10:30  21 Июня 2017
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Стало известно состояние главы Кузбасса Тулеева после операции

Кемерово, 21 июня. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев удачно перенес операцию на позвоночнике и чувствует себя хорошо. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в настоящее время глава Кузбасса проходит реабилитацию.

По словам начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексея Доронгова, снимать с себя полномочия губернатор не планирует и собирается исполнять свои обязанности до конца срока в 2020 году.

Алексей Громов
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