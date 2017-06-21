Крупнейший завод по переработке автопокрышек появится в Петербурге

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Санкт-Петербург, 21 июня. Крупнейшее предприятие по переработке автомобильных покрышек появится в Петербурге к 2024 году.

Утилизировать отслужившие покрышки планируют во Фрунзенском районе Северной столицы. Завод, который возведут в промышленной зоне на Грузовом проезде, станет крупнейшим на Северо-Западе, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Как рассказала председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк, компании «НПО «Инноватех» выделили земельный участок общей площадью 22 тыс. квадратных метров под строительство предприятия в аренду сроком на семь лет. Планируется, что строительные работы завершатся к 2024 году.

Несмотря на то, что создатели убеждают, что технология, которую будут использовать на данном заводе, абсолютна безопасна для природы, некоторые экологи уже бьют тревогу и собираются вычислить возможные риски.