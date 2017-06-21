Совфед РФ поддержал идею создания алиментного госфонда

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Москва, 21 июня. Глава комитета Совета федерации Валерий Рязанский заявил, что поддерживает предложение о создании государственного алиментного фонда в РФ.

Ранее глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила создать в России государственный алиментный фонд, который сможет эффективнее взыскать деньги с задолжников, которые не платят алименты своим детям.

«В принципе — да, поддерживаю. С последующим погашением долгов родителями-должниками перед фондом или другим назначенным правительством органом», — заявил Рязанский РИА Новостям.

По словам Плетневой, предложения о создании государственного алиментного фонда обсуждаются уже несколько лет, однако правительство эту инициативу не поддерживает.