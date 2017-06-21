Россияне назвали любимые жанры кино

В Избранное

Скопировать

Москва, 21 июня. Подавляющие большинство россиян, принявших участие в исследовании ВЦИОМ, своим любимым жанром кино назвали комедию. За этот вариант проголосовали 82% опрошенных.

На втором месте исторические фильмы. Замыкают тройку лидеров приключенческие картины. Слезливые любовные мелодрамы оказались на четвертой позиции.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев в интервью РИА Новости заявил, что в последние годы популярность фильмов-ужасов и детективов заметно снизилась.

«Падает популярность фильмов, которые давят на зрителя психологически или эстетически: ужасы, боевики, детективы. Уставая от напряжения и тревоги в окружающей реальности, от постоянного чувства «врагов» вокруг, россияне идут в кино, чтобы отдохнуть», — пояснил он.

Как показал проведенный опрос, четверть россиян при выборе фильма полагаются на мнение знакомых, каждый третий обращает внимание на сюжет, более 40% считают, что решающую роль играет актерский состав.