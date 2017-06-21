Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Спасатели и водолазы возобновили поиски пропавших подростков на Ладоге
Triangle Created with Sketch.

Спасатели и водолазы возобновили поиски пропавших подростков на Ладоге

10:27  21 Июня 2017
514

Спасатели и водолазы возобновили поиски пропавших подростков на Ладоге

Петрозаводск, 21 июня. Спасательные работы на Ладожском озере, где 19 июня перевернулась лодка с пятью подростками, возобновлены после небольшого перерыва, сообщили в региональном управлении МЧС.

К поискам трех пропавших подростков в Карелии привлечены 273 человека, включая водолазом центра «Вытегра», и 72 единицы техники, сообщает региональное управление спасательного ведомства. Сотрудники МЧС и добровольцы, кинологи обследуют береговую линию акваторию Ладожского озера. Также район, где пропали подростки, прочесывают беспилотники и вертолеты Ми-8. Отметим, что водолазы работают на глубине до 50 метров и используют барокамеру.

Спасатели и водолазы возобновили поиски пропавших подростков на Ладоге

 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть