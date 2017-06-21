Спасатели и водолазы возобновили поиски пропавших подростков на Ладоге

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Петрозаводск, 21 июня. Спасательные работы на Ладожском озере, где 19 июня перевернулась лодка с пятью подростками, возобновлены после небольшого перерыва, сообщили в региональном управлении МЧС.

К поискам трех пропавших подростков в Карелии привлечены 273 человека, включая водолазом центра «Вытегра», и 72 единицы техники, сообщает региональное управление спасательного ведомства. Сотрудники МЧС и добровольцы, кинологи обследуют береговую линию акваторию Ладожского озера. Также район, где пропали подростки, прочесывают беспилотники и вертолеты Ми-8. Отметим, что водолазы работают на глубине до 50 метров и используют барокамеру.