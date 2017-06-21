Провокации Анкары близ Алеппо: как ВС Турции обстреливают беженцев из Ракки

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Вооруженные силы Турции продолжают регулярные обстрелы курдских территорий в Сирии. Сегодня корреспонденты Федерального агентства новостей посетили кантон Африн, входящий в состав самопровозглашенного курдского государственного образования Рожава.

Номинально, Африн находится на севере провинции Алеппо. Начиная с ноября 2015 года, кантон подвергается периодическим провокационным атакам со стороны турецких войск и инспирируемой турецким правительством умеренной оппозиции. В формировании оппозиционных группировок, участвовавших в операции «Щит Еврата» (военная операция турецких вооруженных сил при поддержке так называемой «Свободной сирийской армии» на территории провинции Алеппо — прим. ред.) принимало участие командование террористической организации «Ахрар аш-Шам».

В настоящий момент боевики «Ахрар аш-Шам» и сводные отряды ССА контролируют город Азаз, расположенный в семи километрах к югу от границы с Турцией. В трех километрах к юго-западнее Азаза находится контрольно-пропускной пункт, по которому проходит фактическая граница территории, контролируемой Сирийскими Демократическими Силами (SDF). В течение последних двух суток КПП подвергся многочисленным обстрелам из самоходных артиллерийских установок и минометов. К счастью, пострадавших нет, так как обстрелы территории велись в темное время суток. Есть основания полагать, что основной причиной обстрелов КПП турецкой артиллерией, а также артиллерией исламистов, послужил увеличившийся поток беженцев из Ракки, окрестностей Дейр эз-Зора и территорий, занятых ССА в ходе операции «Щит Евфрата».

19 июля КПП в районе поселка Катма пересекли не менее 2000 человек — преимущественно женщины и дети. Большинство беженцев этой «внезапной волны» до недавнего времени проживали в городах Азаз и Аль-Баб, а также в многочисленных деревнях, расположенных вокруг выступа границы южнее турецкого города Килис.

Стоит отметить, что население Африна, начиная с 2012 года увеличилось более чем втрое: с трехсот с небольшим тысяч человек почти до миллиона. Курдская администрация Африн также не препятствует перемещению местного населения с территорий, контролируемой Демократическими Силами Сирии в районы, находящиеся под контролем ССА. Стоимость поездки на такси от северо-восточной границы кантона до Аазаза составляет 2000-2500 сирийских фунтов.

Бойцы Сил народной Самообороны (YPG) отмечают, что с момента появления в кантоне Африн российских военных, действующих в рамках соглашения с SDF о совместной борьбе с террористами, обстрелы позиций YPG с территории Турции участились. Мирное население надеется на помощь вооруженных сил России. В социальных сетях регулярно публикуются просьбы жителей Африна к российским военным любым образом повлиять на ситуацию и убедить турецких военных прекратить обстрелы кантона.