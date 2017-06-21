Космический грузовик «Тяньчжоу-1» успешно отстыковался от модуля на орбите

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Пекин, 21 июня. Первый китайской грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» отстыковался сегодня от орбитального модуля «Тяньгун-2» в рамках мисси по отработке стыковочных и заправочных маневров, пишет издание «Чжунго синьвэньван».

Космический грузовик «Тяньчжоу-1» был запущен в космос 20 апреля с космодрома в провинции Хайнань. Главной задачей миссии было отработать маневры по стыковке и заправке корабля топливом. Два месяца китайские инженеры тестировали различные режимы управления космическим грузовиком, а также технологию сближения с орбитальной станцией «Тяньгун-2».

На следующем этапе китайские специалисты протестируют автономный полет космического судна, а также проведут ряд экспериментов в космосе. Отметим, что грузовик разработан для транспортировки до 6 тонн полезного груза в рамках работы космической лаборатории.