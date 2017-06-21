Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение до вечера

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Москва, 21 июня. В Москве до вечера действует штормовое предупреждение, о чем сообщили в столичном метеобюро. Синоптики прогнозируют сегодня сильный ветер, порывы которого достигнут 15 м/с и выше.

«С 7:00 до 19:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — уточнил собеседник агентства «Интерфакс».

Московский регион находится во власти циклонов и атмосферных фронтов, препятствующих возвращению летней жары. В среду в столице прогнозируется только 17–19 градусов тепла, в Московской области — до 21 градуса. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, предупреждает Утро.ru со ссылкой на «Метеоновости».