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Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение до вечера
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Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение до вечера

10:20  21 Июня 2017
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Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение до вечера

Москва, 21 июня. В Москве до вечера действует штормовое предупреждение, о чем сообщили в столичном метеобюро. Синоптики прогнозируют сегодня сильный ветер, порывы которого достигнут 15 м/с и выше.

«С 7:00 до 19:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — уточнил собеседник агентства «Интерфакс».

Московский регион находится во власти циклонов и атмосферных фронтов, препятствующих возвращению летней жары. В среду в столице прогнозируется только 17–19 градусов тепла, в Московской области — до 21 градуса. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, предупреждает Утро.ru со ссылкой на «Метеоновости».

Алексей Громов
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