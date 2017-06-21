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Происшествия
ФСБ задержала украинца, пытавшегося ночью пробраться на крымский курорт
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ФСБ задержала украинца, пытавшегося ночью пробраться на крымский курорт

12:20  21 Июня 2017
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ФСБ задержала украинца, пытавшегося ночью пробраться на крымский курорт

Симферополь, 21 июня. Сотрудники пограничной службы Крыма задержали гражданина Украины, который намеревался проникнуть в Крым, минуя пограничный контроль. Об этом в среду сообщает крымское пограничное управление ФСБ РФ.

По словам задержанного 1988 года рождения, он хотел попасть в один из курортных городов «без помощи со стороны». Согласно данным ведомства, это произошло ночью в 500 метрах от государственной границы. 

Сообщается, что при пересечении границы жителем Кировоградской области моментально сработала сигнализация.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за нелегальное пересечение государственной границы — ему грозит до двух лет тюрьмы. 

#крым #фсб #украинец
Дана Балан
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