Донбасс: ВСУ обстреляли из минометов 19 населенных пунктов ДНР
Донецк, 21 июня. Вооруженные силы Украины за прошедший день 36 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв почти 20 населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом в среду сообщили в оперативном командовании республики.
По имеющейся информации, за минувшие 24 часа киевские силовики 36 раз нарушили режим перемирия. Под обстрелом оказались 19 городов и сел ДНР.
Отмечается, что украинские военные пускали в ход артиллерийские и танковые орудия, минометы, а также стрелковое оружие.
Напомним, ранее стало известно, что в Ясиноватой умерла пенсионерка, которая получила тяжелые ранения при обстреле со стороны ВСУ.