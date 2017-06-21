Донбасс: ВСУ обстреляли из минометов 19 населенных пунктов ДНР

В Избранное

Скопировать

Донецк, 21 июня. Вооруженные силы Украины за прошедший день 36 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв почти 20 населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом в среду сообщили в оперативном командовании республики.

По имеющейся информации, за минувшие 24 часа киевские силовики 36 раз нарушили режим перемирия. Под обстрелом оказались 19 городов и сел ДНР.

Отмечается, что украинские военные пускали в ход артиллерийские и танковые орудия, минометы, а также стрелковое оружие.

Напомним, ранее стало известно, что в Ясиноватой умерла пенсионерка, которая получила тяжелые ранения при обстреле со стороны ВСУ.